Järgmine riik keeldus Venemaa gaasi rublamaksetest

Sarnaselt teistele riikidele nõuab Gazprom jätkuvalt gaasitarnete eest rublades maksmist. Nii ka Taani energiaettevõttelt Orsted. Täna teatas aga ettevõte, et nemad nõudmisega kaasa ei lähe. "Meil pole lepingust tulenevat juriidilist kohustust seda teha ning oleme korduvalt Gazpromi teavitanud, et meie seda ei tee. Maksetähtaeg on 31. mai ja Orsted jätkab tasumist eurodes," väljendas ettevõte oma pressiteates.