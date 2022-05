Päev börsil: Cleveron on sammuke börsile lähemal, USA turg täna ei kauple

Maikuu viimasel esmaspäeval, milleks seekord on 30. mai, tähistatakse Ühendriikides mälestuspäeva. Sellega austatakse mehi ja naisi, kes surid USA sõjaväes teenides. Sellel kuupäeval on föderaalvalitsuse ametid, USA kohtud ja postkontorid suletud. Ühtlasi ei kaubleda ka börsidel.

Nasdaq Tallinna börs teatas täna, et alustas menetlust Cleveron Mobility aktsiate kauplemisele võtmiseks alternatiivturul First North. Kaks nädalat tagasi teatas ettevõte, et soovib ennast noteerida First North alternatiivturul. Millised on kuupäevad ja kui suureks kujuneb ettevõtte väärtus, ülesastumisel ei mainitud, kuid lisati, et raha soovitakse kaasata kuni 10 miljonit eurot. Pikemalt Cleveroni plaanidest saab lugeda siit!