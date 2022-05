Hinnatõus on pidur majanduskasvule. Tööstus kannatab, tarbimine jätkuvalt kasvab

Statistikaameti juhtivanalüütik Robert Müürsepa sõnul on hinnatõusu mõjul majanduskasv märgatavalt aeglustunud. „Kuigi ettevõtete käibed ja muud finantsnäitajad on jõudsalt kasvanud, moodustas sellest valdava osa väga kiire hinnatõus,“ selgitas Müürsepp.

Investeeringud langesid 35,3%. Samas suurusjärgus langus leidis aset eelmise aasta viimases kvartalis. Valdavalt tuli see langus ettevõtete investeeringutest arvutitarkvarasse ja andmebaasidesse (-84,5%). Tuntav langus leidis aset ka kodumajapidamiste investeeringutes eluruumidesse (-28,5%). Transpordisektori head käekäiku näitas see, et ettevõtete investeeringud transpordivahenditesse kasvasid 9,5%.