Öökülm ei võta. Maasikahooaeg hakkab pihta juuni keskpaigas

Lemmatu Marjatalu kaasomanik Kärt Karhunen ütles, et öökülm võttis küll esimesed õied ära, kuid esmaspäeval saadi selle hooaja esimene saak, mis kasvatati loori all.

"Aga kui nüüd vaadata neid põlde, mis ei ole katteloori all, siis need hakkavad alles õitsema, et tõesti looduslikult tuleb saak sel aastal hiljem."

Samuti on öökülm pahandust teinud teiste marjade õitele.

"Meil endal on küll vaarikad, aga selle kohta ma ei oska öelda. Mustsõstrad on samuti ilusasti õitsenud, kuid mingi koha pealt on külm õied ära võtnud."

Mis saab siis, kui ilmad jäävadki külmaks ning kas meil tuleb hakata sööma välismaa maasikaid?

"Ei no kindlasti mitte, sest marjad küpsevad rahulikult ja mitte nii kiiresti, pigem neil just on aega rahus suureks kasvada ja küll nad ikka tulevad," rääkis Karhunen.

