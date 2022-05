Wise uuris noorte eelistusi: iga kolmas noor soovib töötada tehnoloogia- või idufirmas

Iga kolmas (34%) vastanu soovib tulevikus töötada tehnoloogia- või idufirmas. Tehnoloogiavallas töötada ei soovi aga ligi veerand (23%) vastanud noortest. See näitaja on kõrgem kui 2018. aastal, kuid madalam kui 2021. aasta uuringus. Kui eestlaste seas on näitaja võrreldes eelmise aastaga sarnasel tasemel, siis teiste rahvuste esindajate seas on see tõusnud enam kui kolmandiku võrra, jõudes 39% protsendini.