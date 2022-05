Triljoni dollari võimalus: Ukraina kutsub investoreid majanduse taastamist toetama

„Meil pole palju aega,“ ütles Ukraina Riski- ja Erakapitali Assotsiatsiooni (UVCA) nõukogu esimees Andri Kolodjuk. „Linnad, mida sõda on mõjutanud, peavad olema varustatud joogivee, elektri ja kütusega ning suutma talveks ette valmistada kriitilist infrastruktuuri. Eelistame ühisinvesteeringuteks praktilisi projekte, mis esialgsel hinnangult triljoni dollari suurune investeerimisvõimalus. Näiteks saab osaleda projektides, mis pakuvad varustust, läbi mille saab pakkuda koostöös Ukraina ettevõtetega elutähtsat infrastruktuuri. Lisaks käivitab UVCA investeerimisplatvormi.“

Külalised Ameerika Ühendriikide Silicon Valleyst ja teistest riikidest kinnitasid, et Ukraina IT-sektor on väga tugev ning jätkab oma tegevust ja investeeringuid vaatamata riigis valitsevale sõjale.

Ümarlaual osalejad nõustusid, et lisaks makromajanduslikule abile on Ukraina majandust vaja täiendavalt toetada. Eelkõige on tegemist Ukraina erasektori algatatud projektide kaasinvesteeringuga. UVCA tutvustas tööriistu, mille abil neid investeeringuid saab realiseerida, eelkõige investeerimisplatvormi Ukrainian Re-development kaudu. Platvormi kaudu plaanib UVCA koos teiste riiklike investeerimisühendustega meelitada välispartnereid investeerima energia, veepuhastuse, toiduainetööstuse, uute linnade ehitamise, meditsiini ja muuga seotud projektidesse.