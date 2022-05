Ekspress Grupp ostab Leedu uudisteagentuuri ELTA

ELTA on üle saja aasta tagasi asutatud Leedu uudisteagentuur, mis on ettevõtte sõnul usaldusväärne riigisiseste ja rahvusvaheliste uudiste allikas Leedus. Uudisteagentuur koondab ja teeb kokkuvõtteid poliitika-, äri-, spordi- ja kultuuriuudistest leedu, inglise ja vene keeles. Iga päev koostab ELTA üle 600 tavalise ja fotouudise maailma olulisemate sündmuste kohta.

Pooled on kokku leppinud, et ei avalikusta tehingu hinda ega muid tingimusi. Tehing on plaanitud lõpule viia 2022. aasta kolmandas kvartalis.