Britta-Liisa taust ettevõtlusmaastikul on kirju. Varasemalt on ta töötanud nii Fintech alal, investeerimisettevõttes, nõustanud start-up'e kui olnud ka autorendi ettevõttes Citybee. Just viimane kogemus pani Britta-Liisat looma päris oma enda ettevõtet.