Enam kui pooled Eesti autojuhid ei tea, kuidas toimib sõidukijagamise teenus

CityBee viis aprillis läbi Baltikumi ülese uuringu, et selgitada välja, kui palju teavad erineva demograafilise taustaga autojuhid sõidukijagamise teenustest. Uuringust selgus, et veerand Eesti autojuhtidest (26%) kasutab liiklemiseks mõnd sõidukijagaja teenust. Kõige sagedamini kasutavad teenust 18–34-aastased tallinlased.

Kui kolmandik (32%) teenuse mitte kasutajatest oskavad öelda, mis on sõidukijagamine ja kuidas see toimib, siis enamik (64%) teavad pelgalt, et teenus eksisteerib, ent ei midagi enamat.

„Sõidukijagamine on veel küllaltki uus, kuid samas üks kiiremini arenev transpordiliik. Värsked uuringutulemused näitavad, et Eestis on teenus veel paljudele tundmatu, kuid samas teenuse kasutatavus tõuseb jõudsalt iga aasta. Usume, et sõidukijagamine on hea alternatiiv isikliku sõiduauto omamisele, samuti aitab see leevendada linnasid kammitsevat autostumist ja keskkonnaprobleeme. Tarbijatele tuleb anda lihtsalt aega harjumuspärase käitumismudeli muutmiseks,“ sõnas CityBee Eesti juht Egert Kivisaar.

Ta lisas, et paratamatult on inimesed kinni vanades harjumustes, kus isikliku auto omamist peetakse oluliseks vaatamata, kas seda kasutatakse igapäevaselt või paar korda nädalas. Veel ei mõisteta, et sõiduki jagamine on auto omamisest ja selle ülalpidamisest kordades odavam. „Enamasti auto lihtsalt seisab. Seda keskmiselt 8 tundi tööpäevast ja sama palju öösel. Samas tuleb isikliku auto puhul maksta liisingu, kindlustuse, hoolduse või näiteks rehvivahetuse eest. Sõidukijagamist saab kasutada aga vajaduspõhiselt ning maksta auto eest vaid siis, kui seda päriselt vaja on,“ selgitas Kivisaar.

Leedus ja Lätis, kus sõidukijagamine on turul olnud Eestist kauem, on arusaam teenusest parem kui Eestis. Ligikaudu pooled Leedu (54%) ja Läti (48%) autojuhtidest, kes küll ise ei kasuta mõnd sõidukijagamise teenust, teavad, mis see on ja kuidas toimib. Leedus kasutab teenust üle poolte vastanutest (51%) ja Lätis ligikaudu kolmandik (32%).

Küsitlusele vastas kokku 2448 autojuhti Leedust (Vilniuse, Kaunase, Klaipeda), Lätist (Riia ja selle lähiümbrusest) ning Eestist (Tallinn, Tartu ja Pärnu). Eestist vastas küsitlusele 821 autojuhti.