Investoreid on mitmesuguseid. Aktiivseid, passiivseid, neid, kes usuvad kasvuaktsiatesse, ja neid, kelle portfell koosneb põhiliselt dividendimaksjatest. Eestis on üks tuntumaid dividendiinvestoreid Märten Kress, kelle käekäiku saavad kõik jälgida dividendinvestor.ee lehelt.

Aastatel 2006–2016 juhtis Kress Danske pensionifondide investeeringuid, ise hakkas ta investeerima umbes kümme aastat tagasi ja praegu koosneb tema portfell peamiselt dividende maksvatest ettevõtetest. Ta on seda meelt, et dividendiinvestor on praegu kasvuaktsiatega võrreldes omajagu paremas positsioonis.