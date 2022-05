Ootamatu 10 000 ja kibe teine koht. Õpilasfirmast sai midagi palju suuremat

20-aastasena on Marilin täna ettevõtte Others asutaja ja CEO. Tegemist on ettevõttega, mis toodab plastivabasid tahkeid hambapastasid ja -harju ning see sai alguse õpilasfirma tegemisest. “Kui paljud teevad õpilasfirma proovimiseks, siis meil oli ainult üks fookus – sellest saab päris firma,” meenutab Marilin.