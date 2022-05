Ekspert: just praegu kirjutatakse energeetikas ajalugu

Eesti energiamajanduse põhiteesiks on üle-Euroopaline vaba turg. See on parim viis energiajulgeolekuks, parima hinna, allikate mitmekesisuse ja väikese keskkonnajalajäljega. Põhinedes eeldusel, et energiasüsteem töötab efektiivselt, hind kujuneb nõudluse-pakkumise tasakaalupunktis, turul on piisavalt tegijaid ning kõigile kehtivad ühtsed reeglid. Tõsi, igapäevaselt nii ka energiaturg töötab ja ei ole ühtegi põhjust, ega ka head ideed selle muutmiseks. Kuid sama selgeks on tänaseks saanud ka see, et pikaajaliste strateegiliste muutuste esilekutsumiseks ei ole antud lähenemine piisav.