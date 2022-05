Pentus-Rosimannus: inimesed reageerivad hinnatõusule suurema tarbimisega

Pentus-Rosimannuse sõnul on kinnitust saanud aasta esimeste kuude majanduskasv hea uudis, aga tasub olla ettevaatlik esimese kvartali majanduskasvu pealt kogu eesootava aasta kohta järelduste tegemisega.

Eriti oluline on praegu riigi kulude kavandamisel säilitada külma pead. "Lahendame lisaks kriisile jätkuvalt pikaajalist ja eelmiste majanduskasvu aastate ajal tekitatud probleemi, et riik hakkas kulutama üle jõu. Näeme praegu, et majanduskasv on aeglustumas, mis tähendab, et uute ja suurte püsivate kulude riigi kanda võtmine lööks õige kiirelt tagasi," arvas Pentus-Rosimannus.

Tänase uudise valguses vajab rõhutamist kolm asja:

Esiteks – pikalt väga raskes seisus olnud majutus ja toitlustus on uuesti kasvu näitamas. Nende taastumise üle on kindlasti eriti hea meel.

Teiseks – tavapäraselt reageerivad inimesed hinnatõusule tarbimise koomale tõmbamisega. Sel korral on olukord vastupidine. Tarbijad ei ole hinnatõusust hoolimata tarbimist kokku tõmmanud, vaid reageerinud vastupidiselt. Tarbimine on kasvanud 8,3%. Kui hinnatõusu ajal nõudlus järjest kasvab, on see turule signaal, mis hinnatõusu pidurdumist ei toeta.

Kolmandaks – sõjaga seotud sanktsioonide ja vastusanktsioonide mõju on alles kohale jõudmas. See peab sundima ettevaatlikkusele.

Rahandusminister lõpetas tõdemusega, et riigi võimalusi ja vajadusi saab paremini võrrelda augusti teises pooles. "Siis on olemas esimese poolaasta majandustulemused, mis annavad paremat teadmist, mis meid ees ootamas on," lisas ta.