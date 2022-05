Ekspert: riigieelarve puudujääk süvendab hinnasurvet

Sõerdi sõnul on Euroopa Keskpank oma rahapoliitilistes otsustes väga keerulise ülesande ees. „Ühest küljest saab alati ju öelda, et on jäädud hiljaks ja inflatsioon on juba eest ära läinud ning rahapoliitilised otsused hakkavad toimima teatud viitega. Teisest küljest on alati oht, et liiga järsk rahapoliitika muutus võib tekitada hoopis majanduslangust. Nii, et see mänguruum on kitsas ja ülesanne, mida tuleb lahendada Euroopa Keskpangal, on üsna keeruline,“ lausus Sõerd.