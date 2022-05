Venemaa aina nõrgenev majandus. Tavainimesed tunnevad üha enam sanktsioonide näpistusi

Financial Times kirjutab, kuidas Natalia Kljujeva alustas Moskvas tööotsinguid veebruaris, vahetult enne Vene invasiooni Ukrainasse ning sellele järgnenud lääne sanktsioonide lainet. Kolm kuud hiljem seisab 46-aastane Kljujeva silmitsi tõdemusega, et 20 aastat müügitöö kogemust ei tähenda enam midagi. “Ei ole nõudlust, kui aus olla. Olen hirmul,” ütleb ta ja lisab, et äritegevus Venemaal on külmunud ning välisfirmad enne seda sulaveega riigist lahkunud.