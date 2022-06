Ühistranspordisüsteem ägab suurenenud kulude all. Transpordiamet on keerulises olukorras

Nädala alguses saatsid viis bussifirmat transpordiametile ühispöördumise, milles nõudsid, et nende murega tegeletaks nüüd ja kohe, sest nad ei taha oma tööle peale maksta. Räägitakse sadadesse tuhandetesse eurodesse ulatuvast miinusest ühe ettevõtte kohta. Tegelikult on transpordiametilt audientsi paluvaid ettevõtteid rohkem. Teiste seas on pealinna ja Kärdla vahelise liini lepingut täitev JSC Aviation Company „Transaviabaltika”.