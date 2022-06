TalTechi „Ettevõtlik juhtimine MBA“ ─ õppekava ambitsioonikatele inimestele

Õpingud on hästi sujunud ─ veebiõppega saavad kõik kenasti hakkama. Õppetöö on paindlik: saame alati anda tagasisidet ja meid võetakse kuulda. Näiteks soovitasime kahe õppeaine järjestust muuta ja nüüd on õppekavas juba vastav muudatus tehtud.

Tean, et MBA õppekava osalejatel on oma ärimentor. Palun rääkige tööst mentoriga lähemalt!

Meie mentor on Confido kliendikogemuse valdkonna juht Kristjan Jasinski. Ta on hästi suure empaatiavõimega ning inspireeriv inimene, kes aitab sul oma elule ja karjäärile uue pilguga vaadata. Õpingute alguses tegime DISC isiksusetesti, et mõista, mida on tarvis enda juures arendada. Üks ühele vestlus mentoriga toimub kord semestris, kuid Kristjan on vajadusel alati olemas.