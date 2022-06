Saunumi käive langes mais viiendiku võrra

Maikuu kulges Saunumile kolimise tähe all, märkis ettevõtte juht Henri Lindal. “Kolisime Läike tee 450m2 pinnalt Suur-Paala 19 ligi 2000m2 pinnale, kus lisaks kogu meeskonda mahutavale kontorile on Saunumi käsutuses ka oluliselt suurem ladu ja ligi 400m2 suurune pind arendusosakonnale. Mai lõpu seisuga on Saunumi meeskond kasvanud juba 25 liikmeliseks,” märkis Lindal.

10.juunil külastab Saunumit USA maaletooja delegatsioon. Kohtumise käigus kirjutatakse pidulikult alla viieaastane eksklusiivne edasimüügileping. "UL sertifikaadi taotlemine on kujunenud oodatust pikemaks, ent tänaseks on see mullu juulis alanud protsess jõudnud lõpusirgele. See on ka põhjuseks, miks USA turule sisenemise lepingu allkirjastamine just nüüd plaanitud on” nentis Lindal.