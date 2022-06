Roheline tulevik vs must minevik

Sisuliselt kogu Norra autoturg on kümne aastaga tundmatuseni muutunud. Muutust on vedanud riigi maksupoliitika, millega on elektriautod vabastatud impordimaksudest ja 25%-lisest käibemaksumäärast, lisaks saavad elektriautod praamidel sõita poole hinnaga ning parkimistasud on tavapärasest väiksemad. Praeguseks on Norra teedel ligi pool miljonit elektriautot ja aastaks 2025 on riigil eesmärk, et kõik müüdavad uued autod peavad olema elektriautod.

See, mida näeme Norras, on ees ootamas kogu Euroopat. Aastal 2030 keelustab Suurbritannia sisepõlemismootoritega uute autode müügi ja sama juhtub üle kogu Euroopa Liidu, mh Eestis, tõenäoliselt aastast 2035. Uute autode turg, tanklakettide võrgustik ja laadimistaristu muutuvad järgmise kahe aastakümne jooksul tundmatuseni. Skandinaavia analüüsimaja Carnegie prognoosib, et viie aasta pärast on Euroopa teedel 20 miljonit elektriautot, kümne aasta pärast 50 miljonit ja viieteistkümne aasta pärast lausa 110 miljonit.

Aga suuri muutusi näeme ka teistes eluvaldkondades. Maailm eesotsas Euroopaga on asunud läbima rohepöörde maratoni, stardipauk on käinud ja esimesed paar kilomeetrit juba ka joostud. Kes on treenitumad, on suure jooksupundi eesotsas, kuid grupp on veel koos ja oluline on mitte siit välja pudeneda, sest ees on ootamas veel väga pikk maa ning koos on lihtsam joosta.

Euroopa Liit – ja paljud teised suurriigid üle maailma – on aastaks 2050 seadnud endale eesmärgiks jõuda netos nullsüsinikemissioonideni, et leevendada kliimamuutuste mõju. Selleks tuleb teha kardinaalseid muutusi transpordis, ehituses, tööstuses, jäätmemajanduses ja otse loomulikult taastuvenergia tootmismahtudes. Võtmesõnadeks ongi elektrifitseerimine, taastuvenergiavõimsused, elektrivõrk, akutehnoloogia, ümbertöötlemine ja hoonete soojustamine.