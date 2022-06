Mis saab edasi? Gaasi defitsiit ohustab meie toidulauda

Jant Paldiski LNG-terminali ehitamise ümber üksnes süvendab tootjate ebakindlust. Siiani on ka ebaselge, kas gaasi defitsiidi tekkimisel varustatakse toidutootjaid vajaliku kütusega eelisjärjekorras. Energia ja toorme hinnatõus on pannud tootjad niigi keerulisse olukorda, kuid gaasivarustuse ebakindlus seab ohtu juba Eesti igapäevase toidujulgeoleku.

Ma väga loodan, et Riigikogu kiidab heaks seaduse muudatusettepaneku, mis tõstab kõik toiduainetööstuse ja põllumajandussektori ettevõtted ühiskonna toimimiseks vajalike teenuste osutajate tarbijarühma. See kohustab gaasimüüjaid ja jaotusvõrguettevõtteid varustama toidutootjaid eelisjärjekorras gaasiga. Energiakriisi ajal on see ülioluline samm toidujulgeoleku tagamiseks.