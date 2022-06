IT-innovatsioonifestival võtab fookusesse tehisintellekti usaldusväärsuse ja turvalisuse

Kuigi tehisintellekti rakendusi kasutatakse tänapäeval juba kümnetes valdkondades, siis inimesed enamasti ei taju, et igapäevaselt kasutatav tehnoloogia või taristu on AI-ga seotud. See muudab meie elu märkimisväärselt ning seega on oluline, et saaksime olla kindlad tehisintellekti usaldusväärsuses ja turvalisuses.