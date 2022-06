Kahtlus rohepesus tõi Saksamaa suurimas pangas kaasa politseireidi

Varasema DWSi juhi sõnul on varahaldur teinud 2020. aasta majandusaruandes eksitavaid väiteid, mille järgi on enam kui pool grupi all olevast 900 miljardist dollarist investeeritud vastavalt ESG mõõdikutele ehk on investeeritud jätkusuutlikult ja vastutustundlikult nii keskkonna-, sotsiaal- kui ka juhtimise vaatepunktidest lähtudes.