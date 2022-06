Kõmuline Vene oligarh kaebas Euroopa Liidu kohtusse

Venemaa, Iisraeli ja Portugali kodakondsustega Abramovitšile kehtestas Euroopa Liidu Nõukogu sanktsioonid Venemaa presidendi Vladimir Putini lähiringi nõrgestamiseks. Ta oli üks esimeste Vene rikaste hulgas, kelle suhtes kehtestati märtsis reisikeeld ja külmutati varad. Toona kinnitas Nõukogu, et tal on priviligeeritud juurdepääs Venemaa presidendile, lisaks on tal Putiniga head ja lähedased suhted. Abramovitš ise on seda jõuliselt eitanud.