FOTO | UUS REKORD. Kütuse hind tõusis esmakordselt üle 2,1 euro

Kõigest mõned päevad tagasi tabas kütuseturgu uus hinnarekord, kus 95 liitri eest tuli maksta 2,099 eurot. Kuid sellega asi ei piirdu, sest täna saavutas kütus uue rekordi. 95 bensiinikütuse eest tuleb nüüd välja käia 2,149 eurot liitri kohta. Ka 98 ja diisel on oluliselt kõrgemad: bensiin 98 2,199 eurot ning diisel 1,999 eurot liitri kohta.

Kütuse hind tõuseb mitmel pool Euroopas, kuid erinevalt meist seatakse paljudes paikades tarbijate kaitseks piir. Eestis on eelmise aasta sama perioodiga kütuse hind tanklates tõusnud ligi 46 protsenti, kuid riiki ei tundu see morjendavat. Eesti ootab, et turud end ise korrigeeriksid.