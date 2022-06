Kreml teatas, et nemad on nõus välismaailmaga krüptovaluutas arveldama

Venemaa keskpanga esimene asejuhataja Ksenia Judaeva teatas teisipäeval, et pank on avatud krüptoraha kasutamisele rahvusvahelistes maksetes, vahendas Reuters. "Me oleme muutnud oma seisukohta kaevandamise suhtes ja lubame krüptoraha kasutamist ka väliskaubanduses ja väljaspool riiki," ütles ta. Valitsuse sõnul tarbivad krüptokaevandajad 2% kogu Venemaa elektrienergiast.