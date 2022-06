Stockmann tuleb Eesti turule uue e-poe kui ka püsikliendiprogrammiga

Eesti ühe suurema püsikliendibaasiga kaubamaja Stockmanni uues lojaalsusprogrammis MyStockmanni saavad kliendid punkte koguda nii ostude eest kui ka muul viisil aktiivsust üles näidates, näiteks Stockmanni uudiskirju tellides. “Muudatuste eesmärk on vastu tulla klientide soovidele ja vajadustele ning pakkuda tooteid, teenuseid ja inspiratsiooni, mis muudavad elu lihtsamaks ja mugavamaks,” rääkis Stockmann Eesti direktor Marge Türner.

Lihtsaim viis lojaalsusprogrammi liikmeks saamiseks ning pakutavate hüvede ja sisuga kursis olemiseks on MyStockmanni mobiilirakenduse allalaadimine. Rakenduse kaudu saavad kliendid edaspidi teha ka veebipoes sisseoste ilma sinna eraldi sisse logimata. „Nüüd on kõigil meie 200 000 püsikliendil võimalus loobuda plastikkaardist ning kolida ümber uude MyStockmanni mobiilirakendusse, mille abil on liikmelisus alati kaasas. Soovi korral saavad kliendid edasi kasutada ka plastikust kliendikaarti,“ lisas Türner.