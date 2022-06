Horvaatia on valmis euro kasutuselevõtuks järgmise aasta alguses

Horvaatia teinud suure sammu ühisraha euro kasutuselevõtu suunas. Vähem kui kümme aastat pärast ELiga ühinemist on Horvaatia nüüd valmis 1. jaanuaril ühinema euroalaga. See muudab Horvaatia majanduse tugevamaks ning toob kasu ta kodanikele, ettevõtjatele ja kogu ühiskonnale, ütles Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen.

Euro kasutuselevõtt Horvaatias muudab tugevamaks ka euro. "Kakskümmend aastat pärast esimeste pangatähtede kasutuselevõttu on eurost saanud üks kindlamaid vääringuid maailmas, mis on parandanud miljonite inimeste elatustaset kogu liidus. Euro on Euroopa tugevuse ja ühtsuse sümbol. Palju õnne, Horvaatia!," õnnitles von der Leyen Horvaatiat.