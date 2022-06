Milremil on kavas kasvada peagi mitu korda suuremaks ja ehitada uus tehas, kust hakkaks välja tulema praegusest mitu korda rohkem roboteid ja süsteeme. Ettevõtte juht ja üks omanikke Kuldar Väärsi räägib, et Ukraina sõda on tööstusele juba andnud mitu tähtsat signaali.

2021. aasta läks meil väga hästi, nagu olime prognoosinud. Kliendibaas kasvas. Neid on praeguseks 14 riigis ja sellega oleme turuliider. Personali kasvatasime 120-lt 190-le. Peamiselt olid need insenerid, tarkvaraarendajad. Kontorid on peale Tallinna ja Tartu ka Rootsis, Soomes ja Hollandis. Mullune kasv puudutas nii Eesti kui ka välisriikide osa ja lähiaastatel see jätkub.