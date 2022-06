LHV uusi aktsiaid sooviti rohkem kui pakuti

"Usaldus LHV plaanide ja tegevuste vastu on tugev. Meie pakkumine märgiti 1,75 korda üle. On hea meel, et pakkumine osutus atraktiivseks nii olemasolevatele kui uutele investoritele,” ütles LHV Groupi juht Madis Toomsalu. Aktsiapakkumise põhimaht oli 25 miljonit eurot võimalusega suurendada seda 35 miljoni euroni.