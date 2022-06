Ukrainlanna: sõjapõgenike tööle minekut takistab eelkõige töökohtadest kaugel asuv elupaik

Igapäevaselt teisi kaasmaalasi tööleidmisel nõustades näeb Valentina, et kõige keerulisemas olukorras on töö leidmisel need, kes suurematest linnadest eemale elama paigutati. “Kui esialgu paigutati sõjapõgenikud suurematesse linnadesse, siis hiljem juba kõikjale üle Eesti. Kahjuks selgus paljude jaoks üllatusena, et enamik töökohtadest on Eestis koondunud Harjumaale ja suurematesse linnadesse. Mujal on tööpakkumisi kahjuks väga vähe, aga siiski leidub variante, näiteks kaugtöö näol,” põhjendas ta ning möönis, et paljude ametikohtades puhul pole kaugtöö alati võimalik. “Usun, et kui inimesel on tugev tahe, leiab ta igas olukorras võimaluse,” kinnitas Valentina optimistlikult.