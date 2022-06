Tallinna kuldne miil: turisti sadamast kesklinna kulgev teekond koondub ühe mehe kätte

Läbi Tallinna sadama D-terminali astub maale ligikaudu neli miljonit reisijat aastas. Paljud neist on turistid, kes hakkavad otsima otsemat teed Tallinna kesklinna. Veel hiljuti laius nende ees kõigepealt lihtsalt suur asfalteeritud plats. Praegu käib seal Tallinna Sadama tellitud ehitustöö. Suve lõpuks on seal varasemaga võrreldes tundmatuseni muutunud uus keskkond rohke haljastuse ja puhkealadega.

Pärast endise tühja asfaltplatsi ja praeguse ehitustandri ületamist saab sisse astuda Nautica kaubanduskeskusesse. Keskust haldava Capfieldi andmetel käiski Nauticas enne koroonat ligi kaks miljonit turisti aastas. Loodetakse, et aasta lõpuks jõutakse selle näitajaga taas koroonaeelsele tasemele. Kuid Nautica on seni olnud sisuliselt ainus, mis on suutnud turiste nende linna (või linnast tagasi sadamasse) suunduval teekonnal kinni püüda.