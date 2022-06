Abiküsijate arv suureneb. Valitsusel tuleb toimetulekutoetuseks juurde anda miljoneid eurosid

„Taotluste arv hakkas kasvama märtsist ning juba aprillis oli varasema 5000 asemel taotlejaid 10 000,“ rääkis riigihalduse minister Jaak Aab. „Väljamaksete summat on kindlasti mõnevõrra kasvatanud eluasemekulude suurenemine kõrgete energiahindade tõttu, taotlejatena on aga juurde tulnud Ukraina sõjapõgenikud, kes on end siia kas siis ajutiselt või pikemaks sisse seadmas ning linnades ja valdades püsivamale elujärjele üle minemas,“ sõnas minister.