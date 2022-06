Valmistume hullemaks? Circle K avab hädaolukorras toimiva teenindusjaama

“Vedelkütusega varustamine on Eestis elutähtis teenus ehk kütusemüüjad peavad tagama, et ulatusliku elektrikatkestuse, tormi või muu sarnase juhtumi puhul saavad kütust kõik abivajajad," selgitab olukorda ettevõtte kaubandusdirektor Diana Veigel. Ta lisas, et kõikides hädaolukorras toimivatesse teenindusjaamadesse on paigaldatud automaatselt voolukatkestuse korral rakenduv paikne generaator, mis tagab teenindusjaama tavapärase toimimise ulatuslike elektri- ja sidekatkestuste korral.