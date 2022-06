Balti riigid lõpetavad Venemaa elektri abil võrgu stabiilsuse reguleerimise

"Inter RAO ettevõtetel on üha kasvavad raskused pankadega arveldamisel. Asjaolu, et Nord Pool on finantsriskide tõttu peatanud koostöö Inter RAOga, siis on Balti põhivõrguettevõtjad kokku leppinud, et alates 1. juunist lõpetavad tasakaalustava elektri ostmise Inter RAOlt. Otusus tehti, et välistada vajadus teha makseid Venemaa ettevõttele," ütles ASTi juhatuse liige Gatis Junghāns.