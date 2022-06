Pea 30-aastase kogemusega Eesti arendaja käivitab uue kinnisvarafondi

Fondi partneri Riho Unti sõnul on stock-office äripindade oluliseks eeliseks jätkusuutlikkus. „Kõik ettevõtted soovivad olla oma töös järjest tõhusamad ja säästlikumad, kuid teinekord võib see päris keeruliseks osutuda. Kaasaegne ja multifunktsionaalne äripind aitab vähendada keskkonnajälge, aga ka piirata ettevõtte jooksvaid tegevuskulusid,“ ütles Unt.

Ärikinnisvarale spetsialiseerunud nõustamisettevõtte Colliers äripindade üksuse juhi Tarmo Kalviste hinnangul on nõudlus stock-office tüüpi pindade järele jätkuvalt suur. „Sektori vakantsus on alla 4%, mis näitab selgelt, et nõudlust on rohkem kui pakkumist ning et valmivad hooned leiavad 90% ulatuses üürnikud juba enne hoone valmimist,“ ütles Kalviste. „Näeme ka Lätis ja Leedus antud segmendis kasvavat nõudlust ja arenduspotentsiaali,“ kinnitas Kalviste.