Silvano Fashion Groupi suurim omanik soetas aktsiaid juurde

Eelmise kolmapäeva päevasest kauplemismahust moodustas Tooli firma tehing enam kui kolmandiku. Viimati ostis Baltplast Silvano aktsiaid eelmise aasta septembris. Baltplasti puhul on tegemist Silvano suurima omanikuga, kellele kuulub 25,3% ettevõttest. Mari Toolile kuulub 72,23% omanikfirmast.

Kui aasta algusest on Silvano aktsia kukkunud 55,9%, siis viimase kuu jooksul on väärtpaber pööranud tõusule. Kuu ajaga on pesufirma aktsia hind kerkinud pea viiendiku võrra.