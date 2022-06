Tehingunõustajad leidsid, et olukord on turul muutunud ning investorid on valivamaks muutunud. “Tuleb tõdeda, et eelmise aasta IPO-droomi buum on selleks korraks tõesti lõppenud ning kapitaliturgudele on naasnud hall argipäev,” märkis Ellex Raidla partner, tehingunõustaja Sven Papp. Raha kaasamine võib suuremas osas liikuda kinnistesse voorudesse ning jaeinvestorile enam nii väga ei loodeta. Loe pikemalt siit. Kuu näitas samas, et soovitud raha on ettevõtetel võimalik kokku saada küll.