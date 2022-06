Elon Musk kamandab alluvad taas igapäevaselt kontorisse: kaugtöö pole variandiks

BBC vahendab, et Elon Musk andis kontoritöötajatele teada, et kohapeal peab olema vähemalt 40 tundi nädalas. "Kui te kohale ei ilmu, siis järeldame, et olete ametikohast loobunud," märkis ta.

Ta lisas, et alluvad peavad töötama mõnes ettevõtte põhikontoris, mitte väiksemates harudes, mis pole otseselt töökohustustega seotud. Musk lisas, et kui kellelgi on siiski mingeid erisoove antud küsimuses, vaatab ta need taotlused isiklikult üle.

Musk rõhutas, et kontakttöö on firma edu alus. "Muidugi on ettevõtteid, mis seda ei nõua, aga millal tulid nemad viimati välja mõne suurepärase tootega? Sellest on päris palju möödas," näitlikustas ta.

Musk lisas enesekindlalt, et just Tesla loob ja toodab kõige põnevamaid ja tähendusrikkamaid tooteid kogu maailmas. "See ei juhtu nii, et teed seda telefoni teel," torkas ta.

Firma sisesed kirjad jõudsid muidugi peatselt internetiavarustesse. Twitteris uuriti Muskilt, mis ta arvab suhtumisest, et kohapeal töötamine on iganenud kontseptsioon. "Nad peaks teesklema, et töötavad kuskil mujal," kostis Musk.

Muski puhul on teada, et ta on otsesõnu töönarkomaan. Ta võtab puhkust välja üliharva ning paari aasta eest, mil Teslas olid kiired ajad, ööbis ta väidetavalt tehase põrandal. "Mida kõrgemal oled ametiredelil, seda nähtavam pead olema," märkis ta ühes oma alluvatele saadetud kirjas. "Seepärast elasingi vahepeal tehases nii palju, et kõik, kes liinil, näeksid, et töötan nende kõrval. Kui ma poleks seda teinud, oleks Tesla juba ammu pankrotis."