Krahh leidis aset 2. mail, mis on mitmes riigis vaba päev, sh Ühendkuningriigis, kuid Euroopas oli kauplemine siiski valdavalt avatud. Selleks puhuks otsustas Londonis tegutsev kaupleja teha kodust kaugtööd, kuid hommikul Euroopa turgudel toimetades juhtus sekka üks väike õnnetus. See väike apsakas, tühine näpuviga läks aga kalliks maksma. Küll võib ühel pangal ikka juhtuda selliseid asju: veelgi kentsakam on üks varasem juhtum.