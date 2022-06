Üle Eesti tuleb lähitulevikus uus poekett. Mida uut see turule toob?

HoReCa sektoris on ees ootamas kõrghooaeg ja seda eriti suvepealinnas Pärnus, seetõttu jäi tänane poe avamine väga sobivale ajale. „Pärnu poe avamine laiendas HoReCa ja teiste äriklientide jaoks oluliselt valikuvõimalust Pärnus ja Pärnu ümbruses. Pakume üle 14 000 erineva toote, nende seas mitmeid eksklusiivselt vaid meie poeketile omaseid kaupu. Näiteks on meil Baltimaade rikkalikuim mereannilett, millega loodame panustada ka merelinna Pärnu toiduvalikusse. Silmapaistev on ka meie nõudeosakond, mis on keskendunud just HoReCa kliendi vajadustele,“ tõi Sanitexi juht Eigo Siimu näiteid.

PROMO Cash&Carry poeketi laienemise eesmärgiks on jõuda oma kliendile lähemale, et olla neile paindlik ja kiire partner kaupadega varustamisel. „HoReCa klientide seas on palju ka neid, kes soovivad kaupu oma silmaga uudistamas käia, sest kasvõi kokad ammutavad inspiratsiooni, tutvudes kohapeal kvaliteetse toorainega. Seetõttu täidavad meie uued poed ka esinduspoe funktsiooni ja võimaldavad personaalset suhtlust. Hakkame oma poodides korraldama ka koolitusi ja spetsialistidega kohtumisi meie eriliste toodetega tutvumiseks,“ rääkis Siimu.

Siimu sõnul saavad uued poed täita kliendi jaoks justkui vahelao rolli, kust kiiresti vastavalt vajadusele kõige värskema kauba iga kell kätte saab, sellele ise järele minnes või kohale tellides. „Kuluefektiivsuse mõttes ei ole äriklientide jaoks mõistlik oma raha kauba alla kinni panna, vaid tellida seda jooksvalt vastavalt vajadusele. Eestis, eriti Pärnus määrab kasvõi ilm nõudluse erinevate toitude ja jookide järele. Tänu loodavale poeketile saame pakkuda kindlat partnerlust ja kiiret reageerimist kliendi soovidele,“ rääkis Siimu.

Pärnu pood on PROMO Cash&Carry keti teine pood, Tallinna Lasnamäe hulgimüügipood on tegutsenud juba 7 aastat ja on 2800 ruutmeetri suurune.