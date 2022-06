Venemaa rikkuselt teisel kohal oleva Leonid Mihhelsoni luksusjaht oli kaks nädalat radaritelt kadunud, kuna jahi positsioneerimissüsteem oli välja lülitatud. Põhjuseks oli see, et mitte näidata, kus see liikleb. Seetõttu spekuleeriti, et jaht on liikumas kas Bahama saarte poole või Hispaaniasse Barcelonasse, kuid nüüd selgus, et nii see pole, kirjutab Bloomberg.