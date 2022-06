Fontese juhtivkonsultant ja mentorluse valdkonna juht Tiiu Allikvee: olen õnnelik inimene, sest leidsin oma elemendi

1998. aastal Fonteses alustades töötas Tiiu Allikvee esmalt personaliotsingu tiimis, seejärel jagas ennast personaliotsingu ja talentide arendamise tiimi vahel ning nüüdseks on ta juba aastaid keskendunud ainult talentide arendamisele. „Mul on vedanud. Ma olen leidnud enda elemendi ja olen seetõttu õnnelik inimene. Oleme Fonteses mentorlusega tegelenud juba 15 aastat. Fontes kui Eesti mentorluse lipulaev on välja koolitanud umbes 1000 mentorit ning alates eelmisest suvest omab meie mentorite programm rahvusvahelist EMCC (European Mentoring and Coaching Council) akrediteeringut. Samuti on Fontese toel ja koostöös EMCC-ga võimalik pärast programmi lõpetamist taotleda mentori individuaalset sertifikaati. See on üks mitmetest Fontese väärtuslikest turuniššidest,” ütleb Tiiu Allikvee ning lisab, et õnnelik on ta ka ema ja pereinimesena. „Mul on poeg ja tütar ning kolm armsat lapselast, kellest esimene läheb sügisel juba kooli.”

Teise olulise suunana tegeleb Tiiu igapäevaselt juhtide kompetentside hindamisega. Selles protsessis on oluline osa ka coach’iva tagasiside andmisel. Eestis on palju juhte, kelle „minapilt” võib olla nihkes ja seda just seetõttu, et organisatsioonis ei harrastata tagasiside andmist, ka mitte vahetu juhi poolt.

Kolmandaks töösuunaks ongi individuaalne nõustamine – karjäärinõustamine, coaching, mentorlus, vahel ka otsene juhtide konsulteerimine. Fontes vahendab organisatsioonidele individuaalseid mentoreid, kes on vastava väljaõppe läbinud.

Tegutseme parema juhtimiskultuuri nimel