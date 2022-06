Elon Musk: majanduse seis on väga halb, tuleb koondama hakata

Kuigi majanduslanguse kartused on muutunud üha laialdasemaks, siis Tesla ning teiste elektriautode nõudlus on püsinud väga tugevana. Samuti pole paljud tavalised majanduslanguse indikaatorid veel punases, näiteks varude suurenemine edasimüüjate hulgas.

Sellest hoolimata on muutunud Tesla suuromanik murelikuks, sarnaselt JP Morgani juhi Jamie Dimoni ja Goldman Sachsi presidendi John Waldroniga. Muski sõnul on tal majanduse osas "superhalb aimdus" ning seetõttu soovib ka koondada umbes 10% Tesla tööjõust. See selgub e-mailist, mille Musk saatis ettevõtte tippjuhtkonnale ning mida on Reuters näinud. Tesla on tööandjaks kokku umbes 100 000 inimesele. Musk lisas, et esmalt tuleks peatada igasugune töötajate palkamine üle kogu maailma. LinkedInis otsis Tesla inimesi 5000 töökohale. Tesla täpsemaid kommentaare ei õnnestunud uudisteagentuur saada.