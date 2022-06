Rahvusvaheline kaubavedu raudteedel kasvas eelmisel aastal. Mida veeti kõige rohkem?

Kuigi mullu kasvas rahvusvaheliste kaubavedude maht raudteel, on see viimasel kümnendil olnud langustrendis. 2021. aastal ulatus rahvusvaheliste kaubavedude maht raudteel 11 miljoni tonnini, mis on 8% enam kui 2020. aastal ja 1% väiksem kui 2019. aastal. Rahvusvahelise kaubaveo mahust 9,5 miljonit tonni ehk 87% andis mullu endiselt transiitkaupade vedu, kaupade import- ja eksportveod raudteel andsid vastavalt vaid 10% ja 3%.