Timur Turlovi portfell: ettevõtte Freedom Holding tegevjuhi ostetud aktsiad

Zscaler Inc.

Zscaler Inc. on pilvepõhiste infoturbeteenuste pakkuja, mille kasvutempo on üle 60%. Ettevõtte teise kvartali käive kasvas aastaga 62,8% võrra 255,56 miljoni dollarini, mis ületas 13,69 miljoni dollarilist ootust. Ettevõte prognoosib 2022. majandusaastal 1,045–1,05 miljardi dollarilist käivet, ehkki oodati 1,01 miljardit dollarit, ning kasum aktsia kohta on vahemikus 0,54–0,56 dollarit.

Enphase Energy Inc.

Enphase Energy Inc. on päikeseenergiatööstuse energiasüsteemide tarnija. Tegemist on kasumliku ettevõttega, mille kasumimarginaalid on suured ja mille tooted edastavad konkurentide omi. Enphase tarnib mikroinvertereid, mis parandavad päikeseenergiasüsteemide ohutust ja jõudlust. Ettevõttel on ka digitaalselt toetatud kodune energiaakumuleerimissüsteem. Enphase teatas, et esimese kvartali kasum aktsia kohta oli 0,79 dollarit, mis ületas turu ootusi 0,10 dollariga, ning kvartali käive kasvas 46% võrra lausa 441 miljoni dollarini. Praeguse kvartali käibeprognoos on 490–520 miljonit dollarit.