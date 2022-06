UURING | Ettevõtete ootused müügile on pigem positiivsed

Luminori Eesti äripanganduse juhi Marjan Savtšenko sõnul on uuringu tulemustest näha, et keerulised ajad olid ettevõtjate jaoks käes juba enne Ukraina konflikti algust ning ilmselt ollakse olukorraga juba mõnevõrra kohanenud. Balti riikide võrdluses on seni kõige vähem näinud Ukrainasse sissetungi mõju oma ettevõttele eestlased. Neist 43% usub, et see ei ole nende ettevõtet mõjutanud, samas kui Läti ettevõtete juhtidest ei näe sissetungi mõju 34%. Leedus pole aga 37% ettevõtete juhtidest mõju tajunud.