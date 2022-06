Arvamus: energiahindade hüppeline tõus on vähemalt teatud osas kasulik

Venemaa sissetung Ukrainasse on mõjutanud hindu kogu maailmas ning Balti riikide ees seisab suur väljakutse energiakulude kiire kasvu näol. Eesti Panga andmetel kallines maagaas aprillis 87 protsenti, soojus 58 protsenti ja elekter 29 protsenti. Kuid selle asemel, et arutada igavat statistikat ja paanitseda hirmuäratavate ennustuste pärast, soovitab idufondi Fellow Foundersi asutaja Akim Arhipov pöörata pilk helgema poolel suunas.

Võite nimetada meid optimistideks, kuid me usume, et kõik kriisid on täis uusi võimalusi. Ja praegusest olukorrast võib saada tõeline mängumuutja maailma ja selle jätkusuutliku tuleviku jaoks.

2016. aastal vaatasid Marius Ley, Tobias Stucki ja Martin Woerter, kuidas mõjutavad energiahinnad roheinnovatsiooni. Ajakirjas “The Energy Journal” avaldatud uurimuse kohaselt põhjustas energiahinna 10% keskmine tõus eelnenud viie aasta jooksul roheinnovatsiooni sektori kasvu 3,4% ja 4,8%. Lihtsamalt öeldes viib ebastabiilsus uute lahenduste otsimiseni. Ja pole ime, et kõige atraktiivsemad neist tunduvad need, millel on positiivne mõju nii majandus- kui ka keskkonnaküsimustele.

Täpselt nagu cleantech idufirmad. IEA andmetel ületab taastuvenergia 2022. aastal järjekordse ülemaailmse rekordi, demonstreerides samal ajal oma energiajulgeoleku eeliseid ebastabiilsel turul. IEA ise koos oma initsiatiividega “Energy Transitions Programme”, “Clean Energy Ministerial Hydrogen Initiative” ja teiste suurepäraste projektidega pingutavad väga, et seda reaalseks muuta.