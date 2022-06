SEB ökonomist: praegu jääb majanduslanguse teema analüütikute mureks. Ettevõtetel ja inimestel läheb hästi

Osalt aitab hinnatõusu eiravat osturallit selgitada majapidamiste sissetulekute kasv. Nagu teame, siis kujunes esimese kvartali keskmiseks brutopalga kasvuks viimase paari aasta suurim number 8,1%. Et kiirelt on koroonakriisi eelsele tasemele taastumas ka tööhõive, siis on palgafondi ja majapidamiste poolt kasutatava tulu kasv olnud muidugi veel kiirem.

Kuid et sissetulekute kasvust aina suuremate tarbimiskuludega toime tulekuks ei piisa, siis tuleb ümber vaadata ka senised säästmisharjumused. Kui näiteks Leedus on majapidamiste pangahoiused hakanud juba kahanema, siis Eestis on tagajärjed piirdunud seni vaid säästmismäära kahanemisega nullilähedaseks. Ent ilmselt peavad järgmistel kuudel hoiupõrsa kallale minema ka eestlased.

Ent pessimismiga ei tasu üle pingutada. Majanduslangus on hirmutav termin, kuid nagu koroonakriisi ajal, jääb see ka sel korral ennekõike statistikute-analüütikute mureks. Seda just seetõttu, et Eesti nominaalne, „tavalistes“ eurodes mõõdetud majanduskasv püsib endiselt väga kiire. Ettevõtete jaoks tähendab see, et nende käibed kasvavad endiselt suure hooga ja palgatöötajad võivad arvestada, et palgaläbirääkimised toovad reeglina kaasa endiselt kopsaka tõusu. Küll tuleb arvestada, et sama kiiresti kui raha tasku jõuab, kipub see ka ära kuluma.