Nimelt sõlmiti tehing novembris, kuid see vajas järelevalve heakskiitu. Algselt pidi olema tehingu hinnaks 7 miljardit eurot, kuid nüüd selgub, et see on oluliselt väiksem. Lõplikuks hinnaks kujunes suurusjärgus 2,5 miljardit eurot, millest läheb Wolti hinnangul maksudena Soome riigile 400 miljonit eurot. Väiksema summa tõttu pole ka enam tegu Soome kõigi aegade tehingurekordiga, mis kuulub jätkuvalt Microsofti ja Nokia tehingule, mille kohaselt müüdi Nokia mobiiliäri 5,4 miljardi euro eest tehnoloogiahiiule.