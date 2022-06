Alustan oma tööotsinguid sotsiaalvõrgustike jälgimisega. Facebookis on mitmeid gruppe, mis pakuvad erinevaid töökohti, sealhulgas ka Ukraina pagulastele. Sadu kuulutusi läbi vaadates jõuan pettumust valmistavale järeldusele: suhteliselt hea valik hea stardipalgaga 8-10 eurot neto tunnis on ikkagi meestele. Plaatijad, betoonitöölised, keevitajad, elektrikud, ehitustöölised - kõiki neid töökohti on piisavalt palju. Kuulutused korduvad sageli, sagedusega üks kord nädalas. Ilmselt on selliseid spetsialiste tänapäeval raske leida.